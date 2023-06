Matka Eleni o śmierci Anastazji. Wróciły koszmarne wspomnienia

Śmierć Anastazji "rozdrapała dawne rany"

Matka ofiary powiedziała w greckiej telewizji, że śmierć Anastazji "rozdrapała dawne rany". - Zgwałcili ją, wrzucili ją nagą do czarnego worka na odpadki, jak śmieci - powiedziała matka Eleni. Odnosząc się do tragicznej śmierci Polki, powiedziała: jej mordercy powinni zostać zamknięci tak, żeby do końca życia nie mogli oglądać słońca. Jak to jest, że gwałciciele nigdy nie są (odpowiednio) karani? - mówiła rozżalona.