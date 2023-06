Ostatnie chwile Anastazji z rodziną. Ojciec ujawnia przykrą prawdę

Anastazja dzwoniła do domu prawie codziennie. Każdego dnia rozmawiała z mamą, z tatą natomiast co dwa-trzy dni. - O znajomych dużo nie opowiadała. Więcej mówiła o pracy. Skarżyła się na grafik. Twierdziła, że potrzebuje więcej wolnego czasu, że będzie rozglądać się za nowym pracodawcą. Planowała też kolejny wyjazd. Tym razem promem do Turcji - kontynuuje.