"Mamie Anastazji pękło serce". Bliscy 27-latki zabierają głos

Informacja o zaginięciu młodej kobiety bardzo szybko dotarła do rodziny, która mieszka we Wrocławiu. Mama Anastazji na początku nie chciała rozgłosu. Dołączyła jednak do facebookowych grup zrzeszających Polaków w Grecji, gdzie opisała co się stało. Tam spotkała się z dużym odzewem. Do kobiety zgłosiło się kilka osób, które zaoferowały pomoc w poszukiwaniach i nagłośnieniu sprawy.