Anastazja nie żyje. Ojciec mówi wprost. "Wpadła na głupi pomysł"

Mężczyzna jest przekonany, że kobietę porwano, zabito i zamordowano. Według niego grupa cudzoziemców "zwodziła" 27-latkę i celowo "czekała, aż się ściemni". Ojciec uważa, że "dosypali jej czegoś do drinka". - Gdy dzwoniła do chłopaka, mówiła, że ktoś ją podwiezie. Ale zamiast tego zawiózł ją do jakiegoś pustostanu. Reszta tych napotkanych mężczyzn może dobiegła, bo słyszeliśmy, że więcej osób ją zgwałciło - dodał.