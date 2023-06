Kos. Śmierć zaginionej Polki. Greckie media podają, co znaleziono na ciele

- To miejsce na nabrzeżu, przy takim zbiorniku wodnym, coś jak jezioro pomiędzy dwiema wioskami - Marmari i Tigaki. To trudny teren, trudno się do niego dostać - jest dużo wody, bagno, wysoka trawa. To miejsce, gdzie żyje dużo dzikiej zwierzyny - węże, ptaki. Ciężko dotrzeć tam piechotą i przeszukiwać teren, ciężko byłoby też tam porzucić ciało - zaznaczył.