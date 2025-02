Tragiczny wypadek na Podlasiu.Auto wbiło się w autokar

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Brody, w gminie Korycin. Samochód osobowy zderzył się czołowo z autokarem międzynarodowej linii.

Jedna osoba zginęła na miejscu, druga jest ranna. Jak informują strażacy z powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, poszkodowany uczestnik wypadku w Brodach trafił do szpitala.

Tymczasem nie wiadomo, co doprowadziło do tej tragedii. Ustali to policyjne śledztwo.