Kwieciste mowy o klimacie, realnych działań brak. "Politycy nie walczą o nasze bezpieczeństwo"

– Nie spodziewałam tego, ale myślę, że to jedyne słowa, jakie z jego ust powinny paść. Jeżeli w 2022 roku chce być alternatywą na aktualne rządy, to czas najwyższy by powiedział, że jego wcześniejsze podejście było błędne. Świetnie, że uczynił to minimum. Nie bez powodu powtarzamy jednak, że nie uratują nas w tym momencie słowa, tylko konkretne czyny i działania. (...) Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której to Platforma Obywatelska będzie po wyborach u władzy i w pierwszych tygodniach nie wprowadzi konkretnych zmian w kwestii polityki energetycznej, to będzie oznaczało, że Donald Tusk niczego nie zrozumiał – ocenia Lasota.