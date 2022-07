Kryzys energetyczny w obliczu katastrofy klimatycznej. "Nie jesteśmy na to przygotowani"

- To jest coś, co zostało sprowadzone już do takiej internetowej przepychanki. "To jest pogoda, nie klimat". Żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, należy mieć pewien zasób wiedzy dotyczący podstawowych terminów w kwestii tego, jak się bada klimat i jak obserwuje pogodę. Klimat jest wieloletnim układem pogody. (...) To, że w Polsce mamy chłodny maj albo gorący lipiec, nie jest dowodem w tej sprawie. To może być co najwyżej oznaka pewnych procesów, jakie zachodzą - wskazywał Wiech.