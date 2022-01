Katastrofa klimatyczna za rogiem. "Ludzie o tym nie rozmawiają, bo to niewygodny temat"

- Polska będzie wyglądała kiepsko. Właściwie już zaczynać wyglądać kiepsko, ale może być znacznie gorzej. Wszystko zależy od tego, co będziemy robić. To, co mamy jak w banku, to zauważalny wzrost poziomu morza, coraz więcej susz i ulewnych opadów. Kolejną rzeczą, której możemy być pewni, to fale upałów, szczególnie trudne do zniesienia w miastach. One będą występować znacznie częściej niż do tej pory - wskazywał rozmówca WP.