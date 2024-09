Kto da pieniądze na PiS? Paweł Kukiz nie zamierza płacić

Prawo i Sprawiedliwość w finansowych opresjach. Ugrupowanie, pilnie potrzebujące wsparcia, sięga do kieszeni swoich działaczy i sympatyków. Kto wysupła pieniądze, by postawić obecną opozycję na nogi? Stanowisko w tej sprawie przedstawił Paweł Kukiz, który wielokrotnie stawał ramię w ramię z Jarosławem Kaczyńskim i startował do wyborów z listy PiS.