Subwencja budżetowa dla partii. Jarosław Kaczyński trzyma partyjny sejf na kłódkę

- Jarosław Kaczyński nie jest skory do tego, żeby dzielić się milionami z koalicjantami, którzy ciągle mu wierzgają - mówią politycy PiS. Twierdzą, że prezes partii rządzącej nie ma interesu w tym, żeby przyspieszać realizację zobowiązania, które nie jest w smak działaczom jego formacji.

O co chodzi? Obecnie obowiązująca ustawa przesądza, że dotację z budżetu państwa dostają tylko te ugrupowania, które startowały samodzielnie w wyborach. Tymczasem Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry startowały z list PiS, czyli prawa do pieniędzy budżetowych nie mają.

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin mówił w styczniu, że sprawiedliwym i uczciwym wobec wyborców byłoby, aby dzielić subwencje proporcjonalnie do liczby posłów, których wprowadziły poszczególne partie. Krótko mówiąc: zdaniem Gowina, PiS powinno podzielić się ze swoimi koalicjantami milionami z partyjnej subwencji. Tak samo uważa lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Koalicjanci domagali się 2 mln zł rocznie.

- Myślę, że jeśli chodzi o subwencje, tutaj będzie porozumienie. Jesteśmy już po słowie w tej sprawie. Będzie podział stosowny do liczby mandatów, które mają poszczególne partie polityczne. Myślę, że ta ustawa może być przyjęta już na najbliższym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział kilka dni temu polityk Porozumienia i szef kampanii Andrzeja Dudy Adam Bielan.

Tyle że - jak ustaliliśmy - dziś nie ma na to szans. Prezes Jarosław Kaczyński - jak słyszymy od naszych rozmówców z siedziby PiS przy Nowogrodzkiej - nie pali się do przyspieszenia ustawowego rozwiązania tej kwestii.

Pieniądze dla polityków. Bogdan Zdrojewski: liczę, że nie popełnimy błędu

Po 2 mln zł dla partii Ziobry i Gowina? "To tyle, ile Kaczyński rocznie wydaje na swoją ochronę"

Po ostatnich wyborach parlamentarnych pieniądze podatników na działalność statutową przyznano odpowiednio: PiS - 23,5 mln zł, PO - 19,8 mln, SLD - 11,5 mln, PSL - 8,3 mln, Konfederacji - 6,8 mln. Rocznie to 70 mln zł.

Pieniędzmi na kampanie wyborcze dalej zarządza największa formacja Zjednoczonej Prawicy. To partia Kaczyńskiego może utrzymywać się na co dzień z pieniędzy podatników.

Ugrupowania Ziobry i Gowina mogą dziś liczyć jedynie na składki od swoich członków i limitowane wpłaty od sympatyków. A to kropla w morzu ich potrzeb - zwłaszcza, że Porozumienie i Solidarna Polska coraz bardziej chcą wybijać się na niepodległość na polskiej scenie politycznej. A do tego same chęci nie wystarczą, trzeba mieć też pieniądze. I opłaconych z partyjnej kasy ludzi.