Solidarna Polska wywiera presję na PiS. Spór o kluczowe ustawy

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry złoży poprawki do projektu ustawy o ochronie zwierząt forsowanej przez kierownictwo PiS - dowiaduje się Wirtualna Polska. W klubie parlamentarnym formacji rządzącej od rana jest nerwowo, na gorącej linii z posłami jest szef klubu PiS Ryszard Terlecki. To on dba o dyscyplinę w głosowaniach. Jarosław Kaczyński nadal nie wie, czy może liczyć na lojalność koalicjantów.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry (PAP, Fot: PAP)