Rewolucja w PiS. Działacze mają obawy przed planami Jarosława Kaczyńskiego

Inny dorzuca: - Najważniejsze jest to, by nowe osoby oddelegowane do szefowania strukturami były w stu procentach skupione na zarządzaniu danym regionem. Nie może być tak, że za działaczy terenowych i politykę w regionie ma być odpowiedzialny ktoś, kto na pełen etat pracuje w Warszawie, a w swoim okręgu bywa rzadko.

"Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich jeszcze w tej chwili nie przedstawię. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne - także te personalne. To będzie niełatwe” - powiedział Małgorzacie Raczyńskiej-Weinsberg lider Prawa i Sprawiedliwości.