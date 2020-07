PiS szykuje reorganizację struktur wewnętrznych. Partia przygotowuje się do jesiennego kongresu

Zmiany w PiS. Jarosław Kaczyński: "To nie będzie łatwe"

- Najważniejsze jest to, by takie osoby były w stu procentach skupione na zarządzaniu danym regionem czy okręgiem. Nie może być tak, że za działaczy terenowych i politykę w regionie ma być odpowiedzialny ktoś, kto na pełen etat pracuje w Warszawie, a w swoim okręgu bywa rzadko - tłumaczą rozmówcy z PiS.

Takie zmiany planowane są od dawna - choć są one także pokłosiem analiz po wyborczym maratonie. Według naszych informacji, również prezydent Andrzej Duda będzie chciał zarekomendować kilka nazwisk do władz PiS.

- Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich jeszcze w tej chwili nie przedstawię. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne - także te personalne. To będzie niełatwe - powiedział Małgorzacie Raczyńskiej-Weinsberg lider Prawa i Sprawiedliwości.