Rekonstrukcja rządu i zmiany w Kancelarii Prezydenta. Kto odejdzie, kto zostanie? W obozie władzy trwa układanka

Według naszych informacji, w środę doszło do spotkania na szczycie koalicji. Do rozmów z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - liderem Zjednoczonej Prawicy - usiedli szefowie Porozumienia i Solidarnej Polski, czyli Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro (premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem PiS osobno).

Były wicepremier i minister nauki potwierdza: - To prawda, spotkaliśmy się w tym gronie. Nie rozmawialiśmy jednak o sprawach personalnych - mówi nam Jarosław Gowin.

Gdy pytamy go o plany w związku z rekonstrukcją rządu, polityk nabiera wody w usta. - O wszystkich zmianach będzie informował premier.

Rekonstrukcja rządu. Talia kart Kaczyńskiego

Sam Jarosław Kaczyński zapowiedział w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, że do rekonstrukcji rządu dojdzie po wakacjach. Lider PiS zadeklarował jednocześnie, że na stanowisku na pewno pozostanie premier Mateusz Morawiecki. O innych zmianach prezes nie mówił. Dlaczego?

- Prezes ma pewien zarys planu, ale na razie się z nim nie ujawnia. Ma talię kart, którą może dowolnie tasować. Czeka, obserwuje, analizuje - twierdzą nasi informatorzy zbliżeni do Kaczyńskiego.

Jeden z nich zastrzega, że "jeśli chodzi o personalia, to nic nie jest dziś przesądzone". - Do nazwisk polityków funkcjonujących na politycznej giełdzie, którzy mieliby rzekomo objąć stanowiska ministerialne, nie należy się przywiązywać - słyszymy od ważnego polityka PiS.

- Potwierdzam: nie ma żadnych ostatecznych ustaleń na dziś co do konkretnych resortów i osób, które mogłyby przejąć nad nimi nadzór - mówi nam polityk regularnie bywający w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej.

Rekonstrukcja rządu. Kluczowe zmiany w resorcie finansów i MSZ

Ministrem finansów przestanie być Tadeusz Kościński, który ma rozpocząć pracę w jednej z instytucji zagranicznych (w tym kontekście mówi się o Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju). - Problem w tym, że nie ma jeszcze następcy Kościńskiego. Poszukiwania trwają, nikt nie pali się do wzięcia tego resortu - twierdzą nasi informatorzy.

Odejdzie także szef MSZ Jacek Czaputowicz. - To jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji - przyznał sam zainteresowany w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Czy premier Mateusz Morawiecki przyjmie rezygnację Czaputowicza z ministerialnej funkcji? W programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce Jarosław Gowin wyraził pewne wątpliwości. - Nie wypowiedział się na ten temat premier, a myślę, że to jest głos rozstrzygający. Nie jest powiedziane, że wola pana ministra Czaputowicza zostanie przez pana premiera zaakceptowana - podkreślił lider Porozumienia.

Pytany o to, kto mógłby zastąpić obecnego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gowin wymienił z nazwiska m.in. szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego oraz ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego.

Pole do spekulacji w tej sprawie otworzył sam Andrzej Duda. W wywiadzie dla Polsat News prezydent przyznał: - Każda zmiana, która dotyczy najwyższych szczebli w Kancelarii Prezydenta, jest zmianą poważną. I te zmiany na pewno będą. Mam swoje przemyślenia. Jeżeli Krzysztof Szczerski otrzyma propozycję objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych i będzie chciał z niej skorzystać, to zostanie ministrem.

Według informacji Wirtualnej Polski, odejście Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta jest właściwie przesądzone. Prezydent z szefem swojego gabinetu nie ma najlepszych relacji, a sam Szczerski jest wymieniany w PiS jako faworyt Jarosława Kaczyńskiego do objęcia funkcji szefa MSZ.

Pojawiają się jednak pewne zastrzeżenia. - To może być dla Krzyśka nie do przeskoczenia, bo tam potrzeba kompetencji ekonomicznych, których on nie ma - twierdzi jeden z rozmówców Wirtualnej Polski.