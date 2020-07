Szef MSZ Jacek Czaputowicz odejdzie z rządu? "Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem"

- Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich - wyjawił aktualny szef MSZ, dodając, że "to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji".

Czaputowicz skomentował też wyniki wyborów prezydenckich. - Cieszę się z ich wyniku, to jest przecież też w jakimś stopniu znak, że prowadzona przez nas polityka zagraniczna została dobrze oceniona - przekonywał.

Będzie rekonstrukcja rządu. Premier do wymiany?

Jarosław Kaczyński odniósł się też do pogłosek dotyczących zmiany na fotelu prezesa partii. - Mój staż szefa partii to 30 lat. Muszę brać pod uwagę zmęczenie materiału. Muszę też brać ambicje pokolenia 50-latków. Nie będę im blokował drogi, to byłoby nie w porządku i mało roztropne z mojej strony – tłumaczył polityk.