Co dalej z PKW i subwencją dla PiS? "W tej chwili nie ma przesłanki"

- To jest w najwyższym stopniu niestosowne - mówi prof. Piotrowski. - Widać wyraźnie, że rząd zabiega usilnie o to, by uniemożliwić działania opozycji, co jest skądinąd zrozumiałe, bo zbliżają się wybory prezydenckie, stosunki rząd-opozycja odbiegają od standardów demokratycznych, bo są oparte na zasadzie eliminacji przeciwnika. Rząd np. nie zaprasza "niemiłej" telewizji na konferencje prasowe, co jest niezgodne z konstytucją, to jakieś horrendum. Rząd stara się uczynić wszystko, by zdążyć wykazać się wobec swoich wyborców tą obiecywaną skutecznością, czyli rozliczeniami. Do tego PKW byłaby niezmiernie użyteczna, gdyby się dała użyć - dodaje konstytucjonalista.