Prokuratura sprawdzi działalność Lasów Państwowych za rządów PiS. Jest zawiadomienie

We wstępnych wynikach kontroli Lasów Państwowych przez resort, opublikowanych na początku kwietnia czytamy, że "zdecydowana większość ustaleń, jakie przynosi audyt dotyczy aktywności związanej z wykorzystywaniem instytucji i jej zasobów do celów politycznych przez grono osób związanych z Suwerenną Polską (wcześniej Solidarną Polską). Tak szeroko zakrojona procedura kontrolna ma miejsce po raz pierwszy w historii Lasów Państwowych. W latach 2021-23 doszło bowiem do bezpardonowego i nienotowanego w dziejach Lasów Państwowych zawłaszczenia przez polityków tej partii" - stwierdzono.