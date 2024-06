Wzywają do odebrania subwencji PiS. Jest pismo do PKW

Przedstawiciele resortu wskazują na podobny mechanizm, jak w przypadku Funduszu Sprawiedliwości . I wzywają do odebrania subwencji PiS.

"W związku z uzyskanymi informacjami o wstępnych wynikach audytu przeprowadzonego w nadzorowanym przez Ministra Klimatu i Środowiska Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, informuję o możliwych nieprawidłowościach w zakresie niedozwolonego finansowania kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2023 roku ze środków Lasów Państwowych" - napisała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska w piśmie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Wirtualna Polska dotarła do pełnej treści pisma .

Minister podkreśla, że dokumenty zawierające informacje o możliwych nieprawidłowościach zostały opublikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych we wstępnych wynikach audytu. Hennig-Kloska zobowiązuje się też do przekazywania PKW kolejnych dokumentów w tej sprawie.

Ministerstwo Klimatu zwróciło się do PKW z wnioskiem o sprawdzenie niedozwolonego finansowania kampanii PiS

- Lasy Państwowe finansowały czeki, które tak hojnie rozdawali politycy Suwerennej Polski w okręgach, w których startowali . Tylko nadleśnictwo Rybnik wydało ponad milion złotych na imprezy, w których uczestniczył Michał Woś, dziwnym trafem odbywały się one na terenie okręgu wyborczego posła Wosia - twierdzi Dorożała.

Według polityka Polski 2050 w przypadku przewagi finansowej nie ma mowy o równości wyborów. - Konieczne są radykalne działania, by wyciąć gangrenę polskiego systemu politycznego. Takie sytuacje nie mogą się powtarzać. A nie będą się powtarzać tylko, gdy kara będzie szybka i surowa. Dlatego wzywamy do odebrania subwencji budżetowej dla tych partii - mówi Dorożała.

We wstępnych wynikach kontroli Lasów Państwowych opublikowanych na początku kwietnia czytamy, że "zdecydowana większość ustaleń, jakie przynosi audyt dotyczy aktywności związanej z wykorzystywaniem instytucji i jej zasobów do celów politycznych przez grono osób związanych z Suwerenną Polską (wcześniej Solidarną Polską). Tak szeroko zakrojona procedura kontrolna ma miejsce po raz pierwszy w historii Lasów Państwowych. W latach 2021-23 doszło bowiem do bezpardonowego i nienotowanego w dziejach Lasów Państwowych zawłaszczenia przez polityków tej partii" - stwierdzono.