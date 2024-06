Boją się "zagłodzenia PiS". Bodnar wysłał pismo do PKW

Politycy PiS przyznają, że boją się "zagłodzenia partii". To w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Dodają, że to obawy polityczne, bo twierdzą, że PKW nie ma odpowiednich narzędzi do odrzucenia sprawozdania finansowego w tym przypadku. Głos w sprawie zabrał też były szef PKW Wojciech Hermeliński.