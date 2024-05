Uchylą immunitet Ziobrze? Bodnar odpowiada

Wnioski o uchylenie immunitetów politykom Suwerennej Polski

Bodnar przekazał też, że wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Michałowi Wosiowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości jest pierwszym, ale nie ostatnim. - Kolejne są w przygotowaniu - powiedział szef MS i poinformował, że będą one "siłą rzeczy dotyczyły osób z Suwerennej Polski", ponieważ to one sprawowały nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości.