Chce aresztowania Obajtka. Szczerba postawił sprawę jasno

Szczerba dodał, że "Daniel Obajtek nie będzie chroniony immunitetem posła do PE". - Naszym zadaniem będzie, aby, ci wszyscy ludzie, których PiS wysyła (do PE - PAP) po to, by zapewniać im bezkarność, jak najszybciej te immunitety stracili. Będziemy wnioskodawcami uchwał zdejmujących immunitety - zapowiedział Szczerba.