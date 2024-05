"Oczekuję przeprosin". Stanowcza reakcja Morawieckiego

Nagranie to zostało zarejestrowane przez Tomasz Mraza - wówczas dyrektora departamentu w MS, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. We wtorek w radiu Wnet Romanowski mówił, że nie może potwierdzić autentyczności nagrań, których stenogramy od kilku dni publikują media. - To, co na pewno mogę potwierdzić, to że to są fragmenty - powiedział.