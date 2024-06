Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Michała Dworczyka. W tle afera mailowa i wątek ukrywania dowodów

Jak dowiaduje się WP, jeszcze w czerwcu do Sejmu wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Chodzi o aferę mailową i m.in. wykorzystywanie prywatnej skrzynki do wykonywania zadań służbowych. Śledczy badali również zlecanie ukrywania dowodów przez Dworczyka, co może znaleźć się we wniosku.