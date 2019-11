Konflikt między dziennikarzem a Aleksandrą Dulkiewicz. Prezydent Gdańska wydała oświadczenie

Aleksandra Dulkiewicz reaguje na zarzuty kierowane pod jej adresem. Prezydent Gdańska w oświadczeniu podkreśla, że są one fałszywe. Zapewnia, że nie naciskała na organy ścigania i nie utrudniała pracy dziennikarzom.

Sprawa nagrania, na którym Aleksandra Dulkiewicz kupuje alkohol w asyście ochroniarzy , ciągnie się za nią do dziś. Znowu jest o tym głośno za sprawą dziennikarza Macieja Naskręta. Mężczyzna poinformował, że służby wezwały go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Wstawił się za nim Kacper Płażyński. Teraz zareagowała prezydent Gdańska.

W dalszej jego części prezydent Gdańska zapewniła, że nie ma żadnego wpływu na ewentualne postawienie Naskrętowi zarzutów (chodzi o naruszenie dóbr osobistych - red.). "Nie złożyłam doniesienia do prokuratury w sprawie publikacji przez Macieja Naskręta fragmentu z monitoringu sklepu, nie biorę w niej czynnego udziału jako strona postępowania karnego, a tym bardziej nie wywieram żadnych nieformalnych nacisków na organy ścigania" - podkreśliła Dulkiewicz. To nie wszystko.

W oświadczeniu zaznaczyła też, że właściciel sieci handlowej, z której pochodzi nagranie, a także firma ochroniarska odpowiedzialna za monitoring w sklepie wystosowały do niej przeprosiny. "Co więcej, sam Maciej Naskręt krótko po opublikowaniu nagrania napisał: '(…) Wycofuję się z poprzedniego tweeta, zbyt pochopnie go wstawiłem. Przepraszam panią prezydent'" - zauważyła Dulkiewicz.