Joachim Brudziński ws. zakupów Dulkiewicz. "Kupię pół litra i coś do popicia"

Minister Joachim Brudziński wypomniał prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz, że chodzi do sklepu po wódkę w obstawie ochroniarzy. "Ma pan pretensje, że chodzi z obstawą? Po zamachu na prezydenta Adamowicza?" - zapytała dziennikarka Dominika Wielowieyska.

Internet obiegło nagranie jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w obstawie trzech ochroniarzy udała się do supermarketu po butelkę wódki i napój gazowany.

"Totalni ruszyli z obroną pani Dulkiewicz, która w asyście ochrony kupowała wódkę. Gdyby to był polityk albo samorządowiec PiS, oczywiście byłaby nawalanka całą dobę" - oceniła na Twitterze Dorota Kania, redaktor naczelna Telewizji Republika.

"Może sprawdzę?" - zaproponował polityk, po czym dodał: "Wpadnę do monopolowego z SOP (Służbą Ochrony Państwa - red.), kupię pół litra i coś do popicia (raczej wodę niż Colę) i podrzucę zdjęcie Newsweek-owi. Oczywiście żartuję, po pierwsze w Wielki Post nie piję, po drugie iść po flachę z ochroną, to jak wysłanie BOR po pizzę. Obciach i Popelina".