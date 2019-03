Donald Tusk spotkał się z Aleksandrą Dulkiewicz. "Świetna rozmowa"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Wręczył jej kwiaty z okazji Dnia Kobiet.

Donald Tusk w TVN24 zapowiedział, że 4 czerwca chce zaapelować do wszystkich środowisk o wspólną pracę na rzecz zmiany w Polsce. Publicyści uważają, że będzie to inauguracja kampanii przed wyborami do Sejmu, które odbędą się jesienią. Ma się w nią zaangażować szef Rady Europejskiej.