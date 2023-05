Kalendarz biodynamiczny czerwiec 2023. Jakie prace wykonać w ogrodzie?

Kalendarz biodynamiczny 2023. Kalendarz ogrodnika na czerwiec

Pełnia Księżyca w czerwcu będzie miała miejsce 4 dnia miesiąca. Jak wskazuje kalendarz biodynamiczny, do tego czasu, a także w drugiej części miesiąca (po 17.06) występują korzystne warunki do wysiewu roślin. Co siać w tym okresie? To doskonały czas na posadzenie do gruntu letnich odmian sałaty i rzodkiewki, a także posianie ogórków z nasion.