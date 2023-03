Kalendarz biodynamiczny marzec 2023. Kiedy rozpocząć pracę?

Kalendarz biodynamiczny. Marzec 2023

Marzec to miesiąc, w którym rozpoczynają się intensywne prace związane z roślinnością. Ustępują mrozy, na zewnątrz robi się coraz cieplej, a przyroda "budzi się do życia". Do najważniejszych zadań, które warto wykonać w ogrodzie lub na działce należą przycięcie drzew i krzewów oraz pierwszy wysiew. Planując rozkład zajęć, warto zerknąć w kalendarz ogrodnika.