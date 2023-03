Pogoda na marzec. Wiosna 2023 nadejdzie później?

Pogoda marzec. Polska przywita wiosnę później?

Długoterminowe modele meteorologiczne wskazują, że na wiosenne ocieplenie trzeba będzie poczekać co najmniej do drugiej połowy miesiąca. Wówczas w kraju nastąpi wzrost temperatur - nie będzie on jednak drastyczny. Synoptycy prognozują, że w 11. oraz 12. tygodniu roku średnia temperatura maksymalna w Polsce może wynieść nawet 10 st. C.