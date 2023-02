Zaskoczenie w pogodzie. Mamy najnowszą prognozę

Temperatura maksymalna od - 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, około 1 stopnia Celsjusza w centrum, do 4 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, około - 4 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. W Sudetach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.