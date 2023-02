Pierwszy dzień wiosny meteorologicznej. Czym różni się od kalendarzowej?

Wiosna termiczna i fenologiczna. Początek związany z pogodą

Początek wiosny jest również związany ze zmieniającą się pogodą. Gdy na zewnątrz robi się coraz cieplej, rozpoczyna się wiosna termiczna. Eksperci IMGW wyjaśniają, że kryterium branym pod uwagę przy wyznaczaniu jej początku jest średnia dobowa temperatura powietrza. Co ciekawe, w tym przypadku możemy mówić o przedwiośniu (gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od 0 do 5 st. C) oraz wiośnie (gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od 5 do 15 st. C).