Przebiśniegi zakwitły w lutym. Nadchodzi wiosna?

Przebiśniegi w lutym. Klimatolodzy nie są zadowoleni

Chociaż luty jest miesiącem, w którym pojawiają się pierwsze przebiśniegi, eksperci wskazują, że w 2023 roku, zakwitły one wyjątkowo wcześnie. "Wystarczyło kilka ciepłych dni, by ze snu wybudziły się pszczoły, a kleszcze nie poszły spać" - wskazuje w rozmowie z portalem Zielona Interia, dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak z wydziału rolnictwa i leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak dodaje, również rośliny odebrały anomalię temperatury jako znak do rozpoczęcia nowego cyklu życia. O kwitnieniu przebiśniegów informują także internauci. "Luty w ogrodzie: przebiśniegi coraz bielsze" - przekazał ks. Marek Lis z diecezji opolskiej.