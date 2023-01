Jakie będzie lato? Górale już to doskonale wiedzą

Zgodnie z tradycją okres od 13 grudnia, czyli od dnia świętej Łucji, do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli, to czas, w którym górale tworzą swoją własną prognozę pogody na cały nadchodzący rok. Pierwsze dwanaście dni, czyli aż do Wigilii, są podstawą do tego, by określić warunki pogodowe na pierwszą połowę każdego miesiąca w zbliżającym się roku. Kolejne dwanaście nocy przepowiada natomiast, jak będą wyglądać drugie połowy miesięcy. Bardzo możliwe, że czekające nas za kilka miesięcy lato, będzie właśnie takie, jak przepowiadają górale. Czyli jakie?