Śnieżyca uderzy w Polskę. Meteorolodzy nie mają wątpliwości

Już za kilka dni śnieżyca w Polsce

Według prognoz serwisu fanipogody.pl, niż genueński ma dotrzeć do Polski na początku przyszłego tygodnia. Jeszcze przez kilka najbliższych dni będzie skutecznie hamowany przez dwa wyże. Jeden z nich rozciąga się na zachód od Półwyspu Iberyjskiego, drugi zaś znajduje się nad Węgrami. To właśnie one nie pozwalają niżom przesuwać się na północ, jednak już niedługo ta sytuacja na mapie się zmieni.