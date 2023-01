Lawina porwała niemieckich żołnierzy. Dramatyczne sceny w Austrii

Dramatyczną historię opisuje "Süddeutsche Zeitung". 19-osobowa grupa niemieckich sił zbrojnych znajdowała się w Alpach Sztubajskich, położonych w Tyrolu. To właśnie tam kilku z nich zostało zasypanych przez lawinę. Według informacji podanych przez policję sytuacja miała miejsce we wtorek, kiedy żołnierze zajmowali się budowaniem jam śnieżnych. Nie ujawniono, do jakiej jednostki należeli wojskowi.