17-latek ugodził nożem nauczycielkę. Potworna zbrodnia w Niemczech

Gdy nastolatek przyszedł do szkoły, nauczycielka znajdowała się w jednej z sal lekcyjnych. To właśnie tam doszło do brutalnej zbrodni, w wyniku której 55-latka została kilkukrotnie śmiertelnie ugodzona nożem. Po wszystkim sprawca zbrodni osobiście zadzwonił na policję, by poinformować o tym, co się stało. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni przybyli helikopterem ratunkowym, jednak rannej kobiecie nie dało się pomóc. Chłopak nie stawiał żadnego oporu przybyłej na miejsce zbrodni policji.