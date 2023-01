Wiwat i radość. Pasażerowie nie mogli się powstrzymać

Nie chciała dobrowolnie opuścić samolotu

Lot, który miał odbyć się z lotniska Gold Coast w Nowej Południowej Walii do Melbourne, musiał zostać wstrzymany z powodu uciążliwej 42-letniej pasażerki. Jak podaje australijski serwis news.com.au, kobieta odmówiła dobrowolnego opuszczenia pokładu, przez co linie zmuszone były wezwać na pomoc funkcjonariuszy policji. Niepokorna kobieta miała zakłócać spokój pozostałych pasażerów oraz utrudniać pracę załogi lotu, nie stosując się do poleceń.