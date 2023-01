Dramat w luksusowym kurorcie. Nie żyje kobieta

61-latka w stanie krytycznym

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Wtedy to wyciągnięto nieprzytomną kobietę z wody. Przypadkowi świadkowie natychmiast wezwali pogotowie oraz przystąpili do resuscytacji, która trwała aż do przyjazdu ratowników medycznych. 61-latka została przetransportowana do szpitala Townsville University Hospital. Jej stan określono jako krytyczny. Niestety, mimo starań lekarzy życia kobiety nie udało się uratować. Zmarła w poniedziałek, w godzinach wieczornych.