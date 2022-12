Lawina porwała turystę. Spadł na słowacką stronę

Po dotarciu do poszkodowanego słowaccy ratownicy stwierdzili u 34-latka urazy głowy, jednak mężczyzna był przytomny, wychłodzony i zdezorientowany. Po ogrzaniu i zbadaniu poszkodowanego ratownicy Horskiej Zachrannej Służby przy pomocy skutera śnieżnego przetransportowali go do samochodu terenowego i zawieźli na dół do Starego Smokowca.