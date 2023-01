To naprawdę się dzieje. Prognoza z rekordami ciepła

Prawdziwą bombę ciepła zafundowała nam pogoda w sylwestra. W Słubicach padł historyczny rekord grudnia. O godz. 14 termometry wskazały tam 17,8 st. C. Już wiadomo, że to nie koniec przyjemnych informacji. Potężne ciepło przywita nas także w Nowy Rok i nie ustąpi co najmniej do poniedziałku.