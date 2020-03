Pierwszy dzień wiosny 2020. Równonoc wiosenna coraz bliżej

Wiosna – cieplejsze dni, coraz więcej chwil ze słońcem i natura budząca się do życia. To pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą na myśl, kiedy myślimy o tej porze roku.

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej obchodzony jest zawsze 21 marca . Dzień ten nieoficjalnie w kręgach uczniów nazywany jest również dniem wagarowicza. W tym roku uczniowie nie będą jednak świętować w tradycyjny sposób (nie idąc do szkoły) z dwóch przyczyn:

Również z powodu zagrożenia związanego z koronawirusem na razie powinniśmy zapomnieć o długich spacerach w gronie przyjaciół. Wyjścia do parków czy ogrodów nie są co prawda zabronione, ale Ministerstwo Zdrowia i WHO zalecają pozostanie w domach i unikanie przebywania w dużych skupiskach.