Astronomiczna wiosna. Pogoda nie zawiedzie. Wyż Oliver zrobi swoje

Jednak już w połowie przyszłego tygodnia, kiedy Oliver dotrze nad południową Skandynawię, to z zachodu zacznie ściągać atlantyckie ciepło. Stąd w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wystrzeli w górę i w cieniu dobijać będzie do 12 stopni na wschodzie i do 15 na zachodzie, co znaczy, że w słońcu, którego będzie pod dostatkiem, termometry wskażą nawet 20 stopni.