Nad Polską nadciąga silny antycyklon. Wcześniej dotrze pył saharyjski

Do Polski trafi zimniejsze powietrze, co zdaniem synoptyków przyniesie mróz nocą - głównie w południowej i wschodniej części Polski. Oznacza to, że mimo ciepłego początku marca, wiosna jeszcze w pełni do nas nie zawitała. Miejscami temperatura będzie spadać do około -14/-6 st. C - podaje portal dobrapogoda24.pl.