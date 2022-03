Pogoda. Potężny wyż Oliver nad Polską. Padnie rekord

Pogoda. Dni na plusie, noce na minusie

O ile dominacja Olivera w ciągu dnia zapewni nam sporo słońca i przyjemną temperaturę odczuwalną, to już bezchmurne noce sprawią, że znaczna część energii ziemi wypromieniuje w kosmos. Utrata energii, to spadki temperatury, stąd do końca tygodnia temperatura w nocy, a głównie nad ranem wyniesie około zera stopni, oscylując od 3 stopni na zachodzie do -3 na wschodzie, z tym, że przy gruncie spadać będzie odpowiednio od -1 i do -5. Zdecydowanie mocniej przymrozi na przedgórzu Karpat, gdzie nad ranem odnotujemy około -5, a na Podhalu nawet do -10 stopni.