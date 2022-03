Pogoda dla Polski. Słonecznie i ciepło. Wiadomo, kiedy załamanie

Pogoda. Pomimo sporej ilości słońca, będzie dość chłodno

Niestety, usytuowanie wyżu nad północno-wschodnią Europą sprawi, że od czwartku z północnego wschodu i ze wschodu zalewać nas zacznie rosyjski, kontynentalny chłód. Pomimo sporej ilości słońca, temperatura w cieniu w najcieplejszym momencie dnia wahać się będzie od 4 do 6 na wschodzie do 7-9 na zachodzie. Dodatkowo napływające znad Rosji suche powietrze kontynentalne charakteryzować będzie się sporą amplitudą dobową, i o ile w ciągu dnia temperatura będzie na sporym plusie (od 5 do 9 stopni), to w nocy, a głównie nad ranem temperatura spadać będzie od -1 na zachodzie do -3 na wschodzie.