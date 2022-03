Pogoda dla Polski. Rosyjski wyż zdominuje temperaturę

Pogoda. Od czwartku chłodniej, ale opadów nadal jak na lekarstwo

W drugiej połowie tygodnia zacznie robić się coraz chłodniej, zwłaszcza na wschodzie, gdzie w czwartek prognozujemy ok. 3-5 st. C. W głębi kraju spodziewamy się tego dnia ok. 6-8 st. C a ciepło utrzyma się jeszcze na zachodzie, gdzie prognozujemy ok. 10-12 st. C. W kolejnych dniach temperatura w Polsce ukształtuje się w zakresie ok. 5-8 st. C a nocami chwyci przymrozek do ok. -7/-5 st. C na wschodzie i ok. -4/-2 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich możliwe spadki poniżej -10 st. C.