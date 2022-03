Pogoda. W dzień słońce, w nocy deszcz

Według meteorologów IMGW, strefa zachmurzenia i opadów już we wtorek obejmie większą część kraju. Chociaż będzie mniej słońca i zapowiadane są słabe opady deszczu, to temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze kraju będzie dochodziła do 10 stopni Celsjusza. W drugiej połowie tygodnia prognozowana jest poprawa pogody.