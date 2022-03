Pogoda. Początek tygodnia to kontynuacja wyżowej aury

Natomiast w poniedziałek i we wtorek, kiedy Noe znad Białorusi zsunie się nad wschodnie Bałkany, z południa już nad całą Polskę zacznie wlewać się śródziemnomorskie ciepło. Stąd w poniedziałek i we wtorek temperatura podskoczy i w najcieplejszym momencie dnia na termometrach odnotujemy od 7-9 stopni na wschodzie do 11-12 na zachodzie.