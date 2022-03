Pogoda na niedzielę. Dominacja słonecznej aury

Noc z przymrozkami

W nocy nigdzie nie będzie padać i podobnie jak za dnia niebo w wielu miejscach stanie się bezchmurne. Temperatura na znacznym obszarze spadnie jednak do wartości ujemnych, ale nie musimy się obawiać silnych mrozów. Przeważnie odnotujemy ok. -4/-2 st. C., a na zachodzie ok. -1/0 st. C. Bez przymrozku obędzie się na Pomorzu Zachodnim, gdzie zmierzymy ok. 1-2 st. C., a wzdłuż wybrzeża nawet 3 st. C.